1/8 ©Getty

Via libera del ministero della Salute a un'unica dose di vaccino anti-Covid per persone recentemente guarite. L'ok in una circolare del ministero della Salute "Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da SARS-CoV-2", firmata dal direttore della Prevenzione Gianni Rezza



Coronavirus, tutti gli aggiornamenti in diretta