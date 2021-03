Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

(

) . Per Bertolaso tutta Italia a passi lunghi verso la zona rossa. Bonaccini avverte: "Rischiamo di essere travolti". Scuola a rischio: con il nuovo Dpcm oltre 6 milioni di studenti, potrebbero tornare a seguire le lezioni da casa. Da lunedì in Piemonte Dad dalla seconda media in su. Nella bozza del decreto sostegno: 2 miliardi per il piano vaccinale, stop ai licenziamenti fino a giugno. In Germania lockdown prolungato fino al 28 marzo. Aperture previste in 5 step. Biden contro gli Stati che revocano l'uso delle mascherine: "è un modo di pensare da Neanderthal".

Via libera alla dose unica di vaccino per i guariti dal Covid tra i 3 e i 6 mesi dopo l'infezione. Draghi chiede a Von Der Leyen una accelerazione sulle dosi. Produzione in Italia dall'autunno. Oltre 20mila contagi e 347 vittime. In aumento le terapie intensive