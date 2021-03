Coronavirus, positivo il calciatore della Juve Rodrigo Bentancur

La Juventus ha comunicato un nuovo caso di positività al coronavirus nella prima squadra: si tratta del centrocampista Rodrigo Bentancur. Il calciatore è in isolamento e asintomatico. “La Società rimane in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”, informa con un comunicato la Juventus (COVID: GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE).