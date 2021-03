Governo Draghi, Decreto Sostegno 2021: tutti i bonus in arrivo

7/16 ©Ansa

"Nel decreto sostegno abbiamo previsto risorse per 200 milioni di euro" per supporto alle famiglie sul tema dei congedi parentali, ha annunciato la ministra per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini in conferenza stampa a Palazzo Chigi. ”Nel decreto sostegno che il governo varerà in una settimana o dieci giorni ci saranno risorse per i congedi retroattive, da gennaio in avanti, e anche risorse per la didattica a distanza. Le risorse ci sono: il problema è spenderle”, ha spiegato la ministra