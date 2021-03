3/12 ©Fotogramma

Consap ha comunicato che si è conclusa la fase di liquidazione dei rimborsi cashback per il periodo 8-31 dicembre 2020. Sono stati versati circa 223 milioni. Ci sono stati anche problemi per alcuni utenti che non si sono visti riconoscere alcune operazioni oppure che hanno comunicato un iban sbagliato

Cashback, rimborsi di Natale completati ma gli utenti protestano. Come fare reclamo