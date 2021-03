Il governo è al lavoro per arrivare al testo finale entro 10 giorni. I sostegni alle imprese colpite dal Covid non verranno più erogati a seconda del codice Ateco ma solo in base al calo di fatturato. Tra le altre misure 2 miliardi da destinare alla campagna vaccinale, l'estensione della cassa integrazione Covid e il prolungamento del blocco dei licenziamenti. Alle famiglie 200 milioni per i congedi parentali