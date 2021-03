14/22 ©Ansa

Di contro, per Cartabellotta non si è registrato alcun cambiamento da parte della politica: "Il primo DPCM a firma Draghi non segna affatto il cambio di passo auspicato: il sistema delle Regioni 'a colori' resta di fatto immutato, così come le misure per la maggior parte delle attività produttive e commerciali. E a pagare il conto più salato, come sempre, è la scuola"