Il nuovo Dpcm, che sarà in vigore dal 6 marzo, vieta gli spostamenti tra regioni, al di là del colore della fascia in cui queste sono inserite. Sono salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ed è consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Per quanto riguarda il ricongiungimento, il decreto non specifica divieti o concessioni e fanno testo le regole già in vigore