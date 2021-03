14/17 ©LaPresse

CALABRIA - I Comuni di Briatico, Dasà, Gerocarne e Sorianello, tutti in provincia di Vibo Valentia, sono in zona rossa. La misura è in vigore fino al 17 marzo. L'ordinanza vieta "gli spostamenti, in entrata e in uscita, dai territori interessati, e all'interno di essi, salvi gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute". È consentito "ai non residenti l'attraversamento dei Comuni interessati dall'ordinanza, senza possibilità di sosta, e il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza"