Sanremo 2021, la classifica della terza serata del Festival

11. Lo Stato Sociale – Non è per sempre

approfondimento

Sanremo 2021, nella terza serata duetti e cover: cosa è successo

Divertente l’incontro tra i due amici, ex compagni di squadra. Hanno anche raccontato del modo insolito in cui si sono conosciuti in campo: con una testata. Ibra che si è presentato a Sanremo con un ritardo di svariate ore. Un incidente lo ha bloccato, costringendolo a chiedere un passaggio a un motociclista in zona.