"I Mortali", primo disco con inediti per Colapesce e Dimartino

I cantautori siciliani Colapesce e Dimartino, per la prima volta insieme, in un disco di inediti scritti a quattro mani. “I Mortali”, Si tratta del loro primo album. A SkyTg24 ne parlano i due artisti.

Hanno spesso lavorato insieme come autori. Adesso per Colapesce e Dimartino è arrivato il momento del primo album insieme. “I Mortali” è un disco che contiene dieci nuove canzoni. Tra queste c’è anche un singolo: “Luna araba” che viene cantato insieme a Carmen Consoli.



A SkyTg24 i due hanno parlato della loro amicizia e della loro collaborazione professionale. Hanno anche espresso il desiderio di poter presentare presto il loro disco dal vivo, magari in quel loro tour nei teatri che sarebbe dovuto partire lo scorso aprile.

Durante “Timeline” hanno presentato anche un loro cortometraggio che porta lo stesso titolo del disco. Un live movie in cui i due cantautori siciliani dialogano insieme mentre attraversano alcuni scenari stupendi della loro terra.



Secondo Colapesce: “I Mortali è al tempo stesso un film, un documentario e un live”. Nel video, i due che collaborano da dieci anni eseguono in anteprima e in versione acustica alcune delle canzoni tratte dalla scaletta del loro nuovo album.