Rocco Hunt e Ana Mena, Un bacio all’improvviso: il video della canzone

Un bacio all’improvviso, il 18 giugno esce la versione spagnola

La seconda notizia è l’uscita del pezzo nella sua versione spagnola “Un beso de improviso”, la cui pubblicazione è prevista per il 18 di giugno. La scelta di Ana Mena e Rocco Hunt segue il successo di un’altra hit estiva, “A un paso de la luna”, pubblicata nel 2020 e tra i brani più trasmessi dalle radio spagnole la scorsa estate.

Un bacio all’improvviso, il testo

Ecco il testo del brano “Un bacio all’improvviso”:

Ehi

Ana Mena

Quello che provo io per te (oh, oh, oh)

Non basterebbe solo una canzone

Non mi potrei confondere (oh, oh, oh)

Ti troverei in un mare di persone

Voglia di festa

Ma il tuo nome in testa

Mi ritorna ogni volta che

I tuoi occhi parlano I miei dubbi cadono

E so che hai bisogno di me

Ancora io e te

Il vento dell'estate ti riporta qui da me

Voglio dirti che

Alcune cose accadono e non sempre c'è un perché

Un bacio all'improvviso (uoh, oh)

Ti voglio e non lo dico (uoh, oh)

Lo leggo sul tuo viso

Non credere al destino

Che prima ci allontana

E poi ti porta qui da me

A due passi dal mare

Perdo il conto del tempo

Che se stiamo insieme scompare

Non so dirti quello che sento

Guardiamo il cielo mentre

Si accendono le stelle

Vorrei fosse per sempre

Ancora io e te

Il vento dell'estate ti riporta qui da me

Voglio dirti che

Alcune cose accadono

E non sempre c'è un perché

Un bacio all'improvviso (uoh, oh)

Ti voglio e non lo dico (uoh, oh)

Lo leggo sul tuo viso

Non credere al destino

Che prima ci allontana

E poi ti porta qui da me

Tu sei quello che rimane

Quando tutti vanno via

E si dividono le strade

In fondo cosa vuoi che sia

Ancora io e te

Il vento dell'estate ti riporta qui da me

Voglio dirti che

Alcune cose accadono

E non sempre c'è un perché

Un bacio all'improvviso (uoh, oh)

Ti voglio e non lo dico (uoh, oh)

Lo leggo sul tuo viso

Non credere al destino

Che prima ci allontana

E poi ti porta qui da me

Ehi

Ana Mena

Dimelo Rocky, poeta urbano