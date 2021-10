Federico Rossi e Ana Mena, in arrivo un duetto: la foto sui social

Sembra stia per diventare a tutti gli effetti la coppia di questo autunno musicale. Nelle scorse ore Federico Rossi (ex Benji e Fede) e la pop star spagnola Ana Mena, hanno condiviso la stessa foto sui social. È l’indizio di un duetto in arrivo? Condividi:

Federico Rossi e Ana Mena hanno destato la curiosità dei fan sui social network dove hanno condiviso una foto per così dire “complementare” che sembra richiamare a tutti gli effetti l’arrivo di un’inedita collaborazione. Dopo il successo che entrambi hanno registrato nell’estate appena finita – dove la pop star spagnola ha duettato al fianco di Rocco Hunt in “Un bacio all’improvviso” e Federico ha conquistato le classifiche dapprima con l’inedito “Pesche”, poi con “Non è mai troppo tardi” e infine in coppia con Annalisa in “Movimento lento” – ecco che quindi un inedito duetto “autunnale” potrebbe essere in arrivo.

Federico Rossi e Ana Mena, la stessa foto su Instagram approfondimento Federico Rossi ci fa assaggiare il suo mondo colorato con Pesche È con due immagini che si incastrano tra loro alla perfezione come in un puzzle, che Federico Rossi e Ana Mena sembrano aver dato velatamente sui social l’annuncio di uno strepitoso duetto in arrivo. I due artisti di casa Warner hanno pubblicato nelle scorse ore lo stesso scatto dove Federico prima e Ana Mena poi, appaiono di profilo nella penombra di una stanza, illuminata dal sole alla finestra. A riprova dell’indiscrezione lanciata dai due cantanti, il commento che Jacopo Ettore, autore che più volte ha collaborato al fianco di Rossi, ha lasciato su entrambi i post. Potrebbe essere quindi questa la nuova coppia dell’autunno musicale 2021, per lo meno da quello che i due artisti lasciano intuire con queste pubblicazioni. Non resta che attendere la comunicazione ufficiale con tanto di titolo e cover del progetto.

