Il cantante catanese Gianni Celeste , sta letteralmente spopolando sui social nelle ultime ore grazie al celebre ritornello della sua Tu comm’a mme che è diventato un vero e proprio trend virale su TikTok. “ Povero gabbiano, hai perduto la compagna ” – che tanto si legge nei commenti ai post sui social delle ultime ore – è parte integrante di un brano del 2005 che ha trovato grande popolarità solamente ora grazie alla miriade di condivisioni della Generazione Z. In realtà, conosciutissimo da parecchio tempo nell’ambiente neomelodico, Gianni Celeste sta conquistando sempre più il popolo del web tanto che la sua canzone si trova al secondo posto della Viral 50 Italia di Spotify e ha da poco superato i 45mila utilizzi su TikTok ottenendo la nota spunta di “popolare”. Tu comm’a mme da molti conosciuta come Povero gabbiano è utilizzata per rimarcare con ironia il senso di abbandono. La canzone interpretata da Gianni Celeste e scritta da F. D’Agostino per Seamusica racconta la fine di un amore, in cui il protagonista si sente come un gabbiano abbandonato dalla sua compagna e che ora non ha altro che girare sulla spiaggia. Ecco il testo di Tu comm’a mme che ha tutte le carte in regola per diventare una vera hit.

Il testo di Tu comm’a mme o Povero Gabbiano

Non hai voglia di volare

Guard attuorn o mare

E nun sai chill che a fa

Povero gabbiano

Hai perduto la compagna

Nun te và cchiu a vit

Te capisc ij pecchè

La tua storia è la mia

Lei che se n’è andata via

Tu finisci di volare

Io che smetto di sognare

Stavo bene insieme a lei

E non so cosa farei

Pe l’è dicere te preg

Dai rituorn nziem a me

Amo te che non ci sei

Piango e forse non lo sai

Piange un uomo ed un gabbiano

Pecchè sta tanto lontano

La tua storia è la mia

Lei che se n’è andata via

Tu finisci di volare

Io che smetto di sognare

E se fa ggià sera

E il tramonto è sopra il mare

Ma sulla scogliera

Il gabbiano resta lla

Comm me fa pen

Sul sul e abbandunat

Cerca la compagna

Che mai più ritroverà

La tua storia è la mia

Lei che se n’è andata via

Tu finisci di volare

Io che smetto di sognare

Stavo bene insieme a lei

E non so cosa farei

Pe l’è dicere te preg

Dai rituorn nziem a me

Amo te che non ci sei

Piango e forse non lo sai

Piange un uomo ed un gabbiano

Pecchè sta tanto lontano

La tua storia è la mia

Lei che se n’è andata via

Tu finisci di volare

Io che smetto di sognare