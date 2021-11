Oasis, l'esclusiva versione live di "Wonderwall" da Knebworth 1996 VIDEO

Pubblicato su YouTube il videoclip ufficiale di “Wonderwall” estratto dal docu-film “Oasis Knebworth 1996”. Si tratta della versione live dell’acclamato singolo del duo brit-pop, registrato in occasione degli storici concerti nell’Hertfordshire Condividi

È finalmente disponibile il videoclip ufficiale di “Wonderwall (Live at Knebworth, 10 agosto ’96)”, la speciale versione live di uno dei singoli più amati e acclamati degli Oasis, registrata in occasione degli storici concerti nell’Hertfordshire inglese. Il filmato è un’anteprima del docu-film “Oasis Knebworth 1996” e del tanto atteso album omonimo, in uscita il prossimo venerdì 19 novembre, che ripercorre i due leggendari spettacoli della brit-pop band nell'agosto 1996 a ben 25 anni dall’evento. Tra i frame, concerti d'archivio mai visti prima d’ora e filmati direttamente dal backstage con interviste a Liam e Noel Gallagher e agli organizzatori di uno tra gli spettacoli più sensazionali della storia della musica mondiale.

“Wonderwall”, il live di Knebworth è su YouTube approfondimento Oasis, Knebworth 1996: il trailer del documentario È una nuova anticipazione quella che arriva dagli Oasis sul loro canale YouTube. Poco meno di 16 ore fa, il duo formato da Liam e Noel Gallagher ha pensato di tornare (figuratamente) insieme per la presentazione della speciale versione live di “Wonderwall” registrata in occasione dei concerti di Knebworth Park. Un’anteprima di quello che, dal prossimo 19 novembre, tutti i fan del mondo potranno rivivere con lo speciale album live acustico in uscita, insieme al docu-film diretto da Jake Scott (in versione DVD e Blu-Ray) e dedicato agli show del ’96 nella contea inglese di Hertfordshire. Era il 10 e 11 agosto di quell’anno quando i fratelli Gallagher si esibivano per la prima volta di fronte a una platea complessiva di 250mila spettatori, venuti da ogni angolo d’Europa e del mondo per ascoltare la loro musica e vivere intense emozioni sotto il palco. Nel videoclip di “Wonderwall (Live at Knebworth, 10 agosto ’96)” fanno la loro comparsa on stage, un Liam e Noel Gallagher giovanissimi, il primo al microfono, il secondo alla chitarra accompagnando il fratello. Il risultato è quello di una folla danzante che intona insieme a loro le note di uno dei singoli più amati della storia.