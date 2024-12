Christopher Nolan nominato Cavaliere dell'Impero da Re Carlo

Da questo momento in poi Christopher Nolan e sua moglie, la produttrice Emma Thomas , sono ufficialmente Cavaliere e Dama dell'Impero britannico . L'autore di Oppenheimer, che insieme a sua moglie ha fondato la Syncopy Inc., società di produzione cinematografica che ha realizzato la pellicola pluripremiata agli Oscar 2024, sono stati ricevuti a Buckingham Palace per la cerimonia ufficiale che si è svolta alla presenza di Re Carlo III . Il Sovrano inglese si è occupato personalmente di investire dei prestigiosi titoli i due sudditi speciali che si sono inginocchiati, come previsto dal cerimoniale, al suo cospetto. Le testimonianze dell'evento sono state pubblicate su Instagram sul profilo ufficiale della Royal Family. Nella didascalia del post, anche le motivazioni della nomina scritte dal Palazzo.

La cerimonia a Buckingham Palace

Christopher Nolan ed Emma Thomas saranno chiamati, da questo momento "Sir" e "Dame", un riconoscimento che nel Regno Unito viene conferito esclusivamente alle personalità che hanno offerto un contributo al Regno degno di lode.

All'autore di Oppenheimer e di altri grandi capolavori della cinematografia contemporanea, e alla sua compagna di vita e lavoro, sono stati riconosciuti meriti artistici evidenti, una partnership, si legge online "che ha prodotto importanti blockbuster come la trilogia The Dark Knight e Oppenheimer".

Sul profilo Instagram di Buckingham Palace, Nolan e Thomas sorridono mostrando le onorificenze. Nel post ci sono anche gli scatti che li ritraggono al cospetto del Re, Nolan piegato su un ginocchio e sua moglie in piedi.

Eleganti e fomali, i due, che sono sposati dal 1997 e sono genitori di quattro figli, hanno raggiunto risultati incredibili con le loro produzioni, specie quelle realizzate dai tardi anni Novanta, ovvero, da quando hanno fondato Syncopy.

Nel commentare il riconoscimento, l'autore premio Oscar ha riferito di aver appreso che Re Carlo III ha visto Oppenheimer e gli è piaciuto, cosa che lo riempie, naturalmente, di soddisfazione.

La nomina arriva alla fine di un anno importante per Nolan e sua moglie e alla vigilia del 2025, anno che li vedrà nuovamente in attività per un nuovo film dal cast stellare che uscirà nelle sale a luglio 2026.

Della pellicola per ora si conoscono data di rilascio e nomi del cast. Il titolo e la trama restano top secret.