Dopo il trionfo di Oppenheimer, pellicola da record che ha conquistato sette Oscar e numerosi altri premi, Christopher Nolan sceglie ancora Universal per il suo prossimo lungometraggio di cui si conosce poco ma che ha già una data di uscita. Il film, di cui non è stato divulgato il titolo, arriverà nelle sale il 17 luglio 2026 e Universal lo distribuirà anche in formato IMAX . Lo studio e il regista non hanno rilasciato commenti ai media statunitensi e a Deadline , che ha diffuso la notizia in esclusiva. Alcune fonti, però, hanno fatto il nome di Matt Damon come volto di spicco del cast . L'attore statunitense, vecchia conoscenza del cinema di Nolan, sarebbe in trattative per la parte.

Matt Damon in trattative per il film

Gli elementi per un nuovo successo ci sono già tutti, dunque. A questi, si aggiunge il coinvolgimento di Matt Damon, attore che al momento risulterebbe in trattative per recitare, probabilmente, nel ruolo principale.

Nolan ha scelto di convocare ancora una volta Damon, star con cui ha collaborato sia in Oppenheimer (l'attore ha impersonato il generale Leslie Groves nell'epopea del creatore dell'atomica) che in Interstellar, pellicola drammatica di fantascienza del 2014 in cui la star della saga con Jason Bourne interpretava il dottor Mann.

Christopher Nolan ha deciso di non abbandonare la rotta tracciata con Oppenheimer, film con cui ha dominato la stagione cinematografica 2023, realizzato con Universal Studios.

Come è noto, Oppenheimer, è stata la prima produzione realizzata dall'autore britannico con un'etichetta diversa da Warner Bros. con cui ha lavorato per quasi due decenni e con cui ha portato a termine pietre miliari della sua filmografia, dalla trilogia di Batman a Inception e Dunkirk. La rottura tra Nolan e Warner Bros. risale a qualche anno fa.

Lo studio aveva pensato di distribuire in sala e contemporaneamente in streaming i titoli in uscita, una decisione dettata dalle esigenze di potenziare le piattaforme on demand durante la pandemia.

Nolan assunse una posizione critica con Warner difendendo la sua scelta di lanciare Tenet in un momento in cui le presenze in sala non erano affatto garantite. I risultati gli diedero ragione solo in parte. Una parte di pubblico rispose positivamente al suo appello ma il film non ha realizzato gli incassi sperati.