Nenad Cicin-Sain , regista di Kiss the Future, ha però spiegato che - la Regola Due - riguarda i lungometraggi e non i documentari. E che la proiezione del suo film è andata in scena lo scorso febbraio, prima che l'Academy aggiornasse la regola Numero Dodici. "Sto seriamente pensando di fare un documentario su questa esperienza: probabilmente sarebbe una commedia , che è anche un genere più redditizio", ha commentato.

L'Academy stabilisce che un film, per qualificarsi all'Oscar , debba essere proiettato "nello stesso cinema commerciale" tre volte al giorno per una settimana . Una regola, questa, in vigore dalla 93a edizione degli Academy Awards.

Kiss the Future è stato proiettato in oltre 130 cinema AMC negli Stati Uniti , superando di gran lunga la distribuzione della maggior parte dei documentari e registrando un vero e proprio record per il genere documentaristico post-pandemia. Tuttavia non è bastato, dal momento che ogni cinema ha proiettato il documentario due volte al giorno.

Il ricorso

Lo scorso 20 agosto, Matt Damon, Ben Affleck e Sarah Anthony hanno scritto una lettera all'Awards Committee and the Documentary Branch Executive Committee, chiedendo che rivalutasse la decisione di inammissibilità presa dall'Academy.

"Il film è stato presentato per la prima volta in concorso alla Berlinale, nel febbraio 2023. È stato poi selezionato come film di apertura per il Tribeca Film Festival nel giugno 2023 e per il Sarajevo Film Festival nell'agosto 2023, dove ha ricevuto l'Audience Award. È stato proiettato in numerosi altri festival e nel febbraio 2024 è stato distribuito in 139 sale AMC per due settimane, in tutti i principali mercati degli Stati Uniti. In alcune sale, il film è stato proiettato tre volte al giorno ma, a New York e Los Angeles, talvolta i programmatori hanno trascurato l'importanza della triplice proiezione".

L'Academy ha però respinto l'appello, motivando così la sua decisione: "Il comitato esecutivo del ramo documentario ha esaminato l'appello per Kiss the Future. Ci dispiace informarvi che l'appello è stato respinto e il film è stato ritenuto non idoneo. Sebbene questa notizia possa deludervi, vi assicuriamo che la situazione è stata discussa e valutata attentamente. Sono decisioni difficili, che non vengono prese alla leggera, ma che sono necessarie affinché il processo sia equo e coerente con tutte le candidature".

Interpellata da Deadline, Sarah Anthony ha dichiarato: "Un film deve essere proiettato nelle sale almeno 21 volte per qualificarsi, e il nostro è stato proiettato centinaia di volte. Un cinema che ha proiettato il numero richiesto di proiezioni era a meno di 30 miglia dall'area di qualificazione. È scioccante essere respinti per un errore di programmazione, e odierei se ciò succedesse a qualsiasi altro regista".