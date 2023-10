U2, a grande richiesta si allunga il concerto residency a Las Vegas

Tanti successi degli U2 suonati a Las Vegas

Per gli show a Las Vegas, il gruppo ha una scaletta che include successi come Believe, This Is Not a Rehearsal, It Could Never Happen Here e Even Better Than the Real Thing. Gli U2 hanno anche eseguito One, With or Without You, Where the Streets Have No Name e il loro nuovo singolo, Atomic City, dedicato proprio alla città di Las Vegas, che negli anni ’50 veniva chiamata proprio Atomic City per attirare “turismo atomico”. A quel tempo, infatti, molti turisti venivano a Las Vegas per poter ammirare le esplosioni e i funghi atomici delle detonazioni nell’ambito dei test atomici che si tenevano nel deserto circostante.

Come sottolinea Charna Flam sul magazine People, nel corso dell'esecuzione della canzone With or Without You durante la prima serata, Bono ha cantato i testi di Nothing Compares 2 U, la canzone di Prince che la defunta Sinead O'Connor rese celebre nel 1990. O'Connor, anch'essa irlandese come Bono e i suoi compagni, è morta lo scorso luglio, all'età di 56 anni.