Ben Affleck dirigerà Matt Damon nel film Animals

Spettacolo

Bagno di folla e un gran numero di obiettivi fotografici per Ben Affleck e Jennifer Lopez, tra gli ospiti più in vista della première di Los Angeles di The Flash , il cinecomic targato Warner Bros. e DC Studios con il regista di Argo ancora una volta nei panni di Batman/Bruce Wayne. Ecco i due divi di Hollywood all'arrivo sul red carpet

Affleck, la cui presenza nel film è stata largamente anticipata anche nel trailer della pellicola che debutterà nelle sale italiane il 15 giugno, ha sfilato accanto alla moglie per i fotografi e i fan. L'attore e regista cinquantenne è apparso in splendida forma in total black, un look che è in armonia con quello selezionato dagli stylist della Lopez