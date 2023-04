Ben Affleck scambiato per Matt Damon nell'ultima pubblicità di Dunkin

Dopo lo spot di Dunkin’ Donuts debuttato al Super Bowl che ha visto un cameo di Jennifer Lopez, l’attore ha girato una nuova pubblicità per l’azienda dove viene scambiato per il collega e amico Matt Damon

Occhi puntati su Ben Affleck . Dopo aver ottenuto un successo incredibile con lo spot di Dunkin’ Donuts , debuttato al Super Bowl, ora il celebre attore statunitense torna a far parlare di sé con il lancio di una nuova pubblicità per il marchio di Boston. Questa volta, però, non sono le sue doti interpretative ad attirare l’attenzione di pubblico e giornalisti. Nello spot pubblicitario, infatti, Ben Affleck viene scambiato per Matt Damon , l’amico con cui sta condividendo il set del film Air: la storia del grande salto . Un errore che varrà alla pubblicità del marchio milioni di visualizzazioni.

Lo spot pubblicitario di Dunkin’ Donuts

Facendo seguito a quanto visto al Super Bowl, il nuovo spot pubblicitario di Dunkin’ Donuts vede Ben Affleck entrare in un punto vendita di Boston e annunciare: “Sono qui per la Dunkin' Run…la campagna commerciale. È un ottimo affare: un grande caffè, una ciambella per un dollaro”. Di tutta risposta, i due cassieri del locale guardano interdetti l’attore, dimostrando chiaramente di non riconoscerlo. Ed è allora che Affleck cerca di aiutarli a capire chi sia realmente. “Sai, non faccio pubblicità. Sono un vero attore. Questa è una forma d'arte per me”, chiosa riferito ai due ragazzi che lo guardano incredulo.

E nella confusione più totale, ecco che uno dei due cassieri sembra avere un’illuminazione. “The Departed!”, dichiara guardando l’attore, senza rendersi conto di averlo confuso con Matt Damon. L’attore originario del Massachusetts ha lavorato a fianco di Ben Affleck nel film capolavoro Genio Ribelle, che ha permesso loro di vincere un Oscar per la sceneggiatura scritta insieme. The Departed, ripete Affleck dimostrandosi offeso per quanto accaduto. Ed è allora che l’attore si vede uscire dal negozio Dunkin’ Donuts tenendo tra le mani il suo ordine, un caffè e una ciambella. Un’abitudine che l’attore sembra portarsi dietro da quando era adolescente.