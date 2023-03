Ben Affleck e Matt Damon avevano conto bancario in comune

I due divi, colleghi e amici da una vita, hanno appena rivelato che all'inizio della loro carriera non solo condividevano un appartamento a Boston ma avevano addirittura il conto corrente in comune. "Avevamo bisogno di soldi per le audizioni”, hanno spiegato nell'episodio del 21 marzo di The Bill Simmons Podcast. Damon ha riconosciuto che il loro rapporto era insolito: "Una cosa strana pensandoci ora”. E Affleck ha detto: “Matt e io ci siamo sempre sentiti come se fossimo insieme"

Da Scuola d'onore (School Ties) di Robert Mandel (1992) a Will Hunting - Genio ribelle (Good Will Hunting) di Gus Van Sant (1997) fino all’imminente Air - La storia del grande salto (film che uscirà quest'anno per la regia di Ben Affleck e proprio con lui e Matt Damon nel cast), questi due migliori amici non hanno mai permesso a nulla e a nessuno di ostacolare la loro amicizia, compresi i soldi. Come hanno raccontato nell'episodio di martedì di The Bill Simmons Podcast, i due erano vicini come se non più di una coppia e si fidavano tanto l’uno dell’altro, tanto da condividere casa e conto in banca.

"Ci saremmo aiutati a vicenda” ha spiegato Ben Affleck a Simmons. “Penso che quell'atteggiamento ci abbia davvero aiutato in modi che non potevamo prevedere”.