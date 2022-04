Ben Affleck e Matt Damon insieme in un film su Nike e Michael Jordan

Cinema

Matt Damon compie 50 anni: i suoi migliori film. FOTO

Nato l'8 ottobre del 1970, ha iniziato a farsi conoscere a metà degli anni '90. Con 'Will Hunting - Genio ribelle' ha ottenuto la prima candidatura all'Oscar come miglior attore (vincendo invece la statuetta per la sceneggiatura). Da quel momento, la sua carriera è sempre stata in ascesa. Prolifico e versatile, è tra gli interpreti più richiesti di Hollywood. LA GALLERY

L'8 ottobre 2020 Matt Damon compie 50 anni. Attore, sceneggiatore e produttore cinematografico, è molto ricercato per la sua versatilità e capacità d'interpretare ruoli completamente diversi tra loro. Vincitore di un premio Oscar per la miglior sceneggiatura originale, ha ricevuto due nomination agli Academy Awards come miglior attore protagonista e una come non protagonista, più un'altra come produttore. Ecco una selezione dei suoi migliori film (nella foto una scena di "The Bourne Identity")

La carriera di Matt Damon inizia a decollare a metà degli anni '90, quando Francis Ford Coppola lo chiama a lavorare sul set di "L'uomo della pioggia" affidandogli il primo ruolo da protagonista. Nel film del 1997 interpreta Rudy Baylor, un giovane neolaureato in giurisprudenza che accetta di lavorare con personaggi dalla dubbia reputazione fino a quando non trova un caso per il quale vale davvero la pena battersi