Matt Damon vs Jimmy Kimmel alla première di Air: "Un essere terribile"

Sul red carpet di Air l’interprete della pellicola (nonché produttore, assieme a Ben Affleck che è attore, produttore e pure regista) Matt Damon ha incrociato il suo "acerrimo nemico" Jimmy Kimmel, con cui è protagonista di un'accesa "faida" che si protrae da molti anni. L’ha preso in giro, gridandogli le parole della gag con cui il conduttore attacca Damon ogni sera nel suo late night show. Dopo di che a ET ha affermato che Kimmel “è un essere umano terribile. È un uomo palesemente cattivo”. Fingono oppure no?

A Hollywood non si capisce mai quando gli attori stanno recitando oppure quando fanno sul serio. L'esempio più plateale è stato quello della cerimonia degli Oscar di due anni fa, quando Will Smith ha dato uno schiaffo al conduttore Chris Rock e per parecchio tempo tante persone in tutto il mondo sono rimaste convinte del fatto che fosse una gag scritta a tavolino. A distanza di un anno e qualche mese, è probabile che nessuno al mondo abbia ancora quella convinzione, dato che Will Smith è stato bandito da tanti set, dalle cerimonie di consegna dei premi (primi fra tutti proprio gli Oscar), dagli sponsor e via dicendo. L'ostracismo che si è procurato con quello schiaffo non vale certo nessun cachet per eventuali “gag” al mondo.

Ma quando si parla di intrattenimento qualunque cosa accada fa subito pensare che i protagonisti stiano in realtà recitando. Ma è così oppure no nel caso di una delle “faide” più lunghe e aspre della storia dello spettacolo? Parliamo di quella tra Matt Damon e Jimmy Kimmel.

Questi due mostri sacri dell'intrattenimento statunitense, conosciuti a ogni latitudine, da anni si prendono a metaforiche “dita negli occhi”. L'ultima ditata è datata pochi giorni fa: lunedì 27 marzo si è tenuta la première del film Air al Regency Village Theatre di West Hollywood.

Air è il nuovo film degli inseparabili amici Matt Damon e Ben Affleck (prodotto dalla loro casa di produzione e recitato da entrambi, e da Affleck pure diretto). Uscirà nei cinema e verrà rilasciato contemporaneamente su Prime Video il 5 aprile. Da decenni sì l'amico del cuore di Matt Damon è Ben Affleck, alla stessa maniera il nemico numero uno per lui è Jimmy Kimmel. Ma vediamo come, perché e anche se in realtà stanno prendendo in giro l'intero showbiz...

Damon ha gridato a Kimmel una frase che il conduttore conosce bene

Lunedì scorso chiaramente presenziava Matt Damon, che del film Air non solo è uno degli interpreti ma pure uno dei produttori (assieme ad Affleck, che è attore, produttore e pure regista. One man band insomma). Quando Damon ha avvistato sul red carpet del suo film un ospite per lui sgradito come Kimmel, gli ha gridato dietro. Non insulti bensì una frase che Kimmel ben conosce, una formula oseremmo dire: "Ehi! Mi piacerebbe fare una foto con te ma abbiamo finito il tempo!”.

Queste sono le esatte parole con cui Jimmy Kimmel conclude ogni episodio del suo show Jimmy Kimmel Live!: per deridere Matt Damon, tutte le volte si congeda con gli spettatori scusandosi con Damon per aver esaurito il tempo e quindi non essere stato in grado di averlo in studio come ospite. Una chiara presa in giro, e dato che ormai anche i paracarri sanno che i due sono ai ferri corti serve a rimarcare sempre di più questo odio atavico.

La risposta di Kimmel a ET: "Sai, non so chi fosse”

Tutto quanto è stato documentato passo dopo passo, grido dopo grido, insulto dopo insulto dalle telecamere di Entertainment Tonight, oltre che dai microfoni.

Dopo che Matt Damon ha gridato a Kimmel “mi piacerebbe fare una foto con te ma abbiamo finito il tempo!”, il conduttore si è avvicinato ai microfoni di ET, nella persona di Kevin Frazier, e ha detto: "Sai, non so chi fosse. Ma sì, l'ho sentito: era rumoroso".

Dopo di che Kevin Frazier è passato alla “controparte”: si è avvicinato a Damon e ha cercato in qualche modo di fare da pacere. Non l’avesse mai fatto… Forse ha peggiorato le cose, anche se pareva una situazione impossibile da peggiorare.

Frazier ha chiesto a Damon se non volesse seppellire lascia di guerra e andare avanti. L’attore ha esclamato: "No, no, è uno str***o. Perché mai dovrei farlo?”. Poi ha fatto la seguente esternazione che sta facendo il giro dei media di tutto il mondo: "È un essere umano terribile. È un uomo palesemente cattivo” ha detto Matt Damon sul conto di Jimmy Kimmel.

L’insinuazione di Kimmel: “Damon era dentro al costume dell’orso della cocaina agli Oscar”

Kimmel ha insinuato che Damon fosse dentro il costume dell'orso della cocaina agli Oscar di quest’anno (riferendosi alla gag durante cui sul palco della cerimonia è salito un orso bruno - finto chiaramente - come citazione del film Cocainorso di Elizabeth Banks). Dopo l'insinuazione di Jimmy Kimmel, Matt Damon ha negato fermamente, però il conduttore ha rilanciato: “Ha detto che non era l'orso? Era l'orso. E totalmente pieno di cocaina”. Tutti questi sgambetti e tiri che le due star si scambiano sembrano talvolta fatti in modo scherzoso, altre volte invece no. Per esempio questa volta Matt Damon nel dire che Kimmel è “un essere umano terribile” sembra davvero convincente. Però parliamo di uno degli attori più in gamba di Hollywood, quindi potrebbe convincerci anche di essere il Cocainorso (e senza nemmeno dover indossare il costume peloso).

Si riconcilieranno mai le due star? È stato chiesto a Kimmel da ET se mai potranno riconciliarsi, magari proprio nel suo show (in cui il massimo sarebbe avere un episodio totalmente dedicato a Damon, dopo anni e anni di chiusura di ogni puntata in cui Kimmel chiede scusa a Matt "ma non hanno più tempo a disposizione"). La risposta del conduttore è stata negativa e molto ferma: "Non riesco proprio a immaginare che accada. Non posso davvero. Potrei pensare di avere Ben [Affleck] domani, quindi lo avremo, ma sarà la cosa più vicina possibile (all’avere Damon)”.

Ma cosa è successo tra Matt Damon e Jimmy Kimmel?

Ci siamo tenuti per il gran finale il racconto relativo alle cause di tutto questo odio, se odio si può davvero definire...

Innanzitutto partiamo dalla battuta con cui Jimmy Kimmel conclude ogni suo episodio, quella in cui si scusa con Matt Damon "ma non abbiamo più tempo": è dal lontano 2003 che il conduttore termina il suo show con quella frase.



In un’intervista di luglio 2021 con SiriusXM, Matt Damon ha parlato della faida decennale, rivelando per la prima volta che questa sarebbe apparentemente uscita dal nulla. Ha detto a SiriusXM: “Nessuno stava guardando il suo spettacolo, questo era il punto”, ha scherzato Damon. E ha poi rivelato di essere stato bombardato di telefonate degli amici e dei conoscenti che gli chiedevano come mai Kimmel avesse fatto la battuta in quella fatidica notte del 2003. Damon ha sottolineato che allora “non aveva mai incontrato Jimmy” e che Kimmel “ha tirato fuori il suo nome dal nulla”.

Poi pare che Jimmy Kimmel abbia spiegato l’accaduto al suo bersaglio: “[Kimmel] mi raccontò la storia… disse: ‘Ho avuto un ventriloquo e un ragazzo vestito da gorilla come miei ospiti' […], poi ho detto: ‘Le mie scuse a Matt Damon, abbiamo finito il tempo’”, ha riportato Damon stesso in un'intervista.

A quel punto l'attore si sarebbe lamentato con il conduttore, ribattendo che avrebbe potuto tirare fuori il nome di Brad Pitt invece del suo.

Una faida che “ha cambiato il corso di entrambe le nostre vite”, afferma Damon L'attore che nel 2003 era fresco del successo del film The Bourne Identity di Doug Liman ha ammesso che quella frase pronunciata da Kimmel quella notte del 2003 è stata una vera e propria sliding door per entrambi.

“Ha cambiato il corso di entrambi le nostre vite”, ha detto a SiriusXM. “Abbiamo continuato questa faida per, sai, devono essere 15 anni ormai. Ci siamo divertiti molto a farlo”, ha aggiunto. La versione di Jimmy Kimmel riguardo la faida In un’intervista alla NPR del 2013, Jimmy Kimmel ha dichiarato quanto segue circa le radici del suo rapporto di odio con la star di Hollywood: “Abbiamo avuto un brutto spettacolo… Gli ospiti erano brutti e mi sentivo piuttosto male con me stesso alla fine del programma”, ha rivelato. “Per il divertimento di uno dei nostri produttori, che era in piedi accanto a me, ho detto quella frase (su Matt Damon)”. Al produttore è piaciuta molto, “quindi ho iniziato a farlo ogni sera per divertirlo”, ha spiegato.

Kimmel quella sera stava pensando al nome di una “star di serie A” che “non avrebbero buttato fuori” dallo show e Matt Damon è stato il primo a venirgli in mente, visto che nel 2003 era una delle star di Hollywood più quotata in assoluto. Dunque quell'uscita era in realtà qualcosa non di offensivo ma, al contrario, prendeva il nome di Matt Damon come star hollywoodiana per antonomasia.

Ma comunque in un episodio del Jimmy Kimmel Live! Matt Damon c’è…

Ricordiamo però che nel 2015 Matt Damon ha preso parte a un episodio del Jimmy Kimmel Live!. C'è stata una scenetta che ha visto i due andare in terapia di coppia. Nella gag si vedono Damon e Kimmel seduti di fronte a un terapista, mentre l'attore si lamenta di come Kimmel lo maltratta per essersi rifiutato ogni sera di invitarlo nello show.

“Mi ha promesso più di dieci anni fa che sarei stato un ospite nello show”, ha riflettuto Damon, prima di notare, “Jimmy direbbe che è stato così gentile da darmi una stanza dove vengo e aspetto ogni notte ”. Quando gli è stato chiesto se avesse mai pensato di non presentarsi, Damon ha risposto impassibile che è programmato per presentarsi ogni notte, come un robot.

Quindi è molto probabile che la faida tra i due non sia certo qualcosa di così vero (e grave) come lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock, per concludere con un bel fulmen in clausola.

