Air, Ben Affleck svela le richieste fatte da Michael Jordan

“Ho avuto l’opportunità di sedermi con Michael Jordan, perché non avevo intenzione di fare questo film senza chiedergli: “Che cosa conta per te?” Curiosamente, e significativamente, c'erano alcune cose che contavano”. In occasione della prima mondiale nel festival South by Southwest del film Air – La storia del grande salto sull'accordo tra Nike e Michael Jordan, il regista Ben Affleck ha svelato alcune richieste per il set avanzate dal campione di basket. Non solo la presenza del personaggio di Howard White, vicepresidente del brand Jordan, che “doveva essere nel film” e che ora sarà interpretato da Chris Tucker, ma anche quella di una grande attrice in grado di arricchire il cast. “Ho ricevuto la sceneggiatura e poi ho avuto di nuovo l’opportunità di parlare con Michael. Michael Jordan, per quelli di voi che non lo sanno, è uno degli uomini più intimidatori e impressionanti che vedrete mai nella vostra vita” ha raccontato Affleck. “Mi ha parlato di suo padre. E poi mi ha parlato di sua madre. È stata la prima volta che ho visto questo sguardo attraversare il suo viso. Era uno sguardo di riverenza, di soggezione, di amore, e gratitudine, e innocenza. Ha detto, “niente di tutto questo sarebbe mai successo senza mia madre”. Ho risposto, “Chi vorresti che interpretasse tua madre?”. Ha detto, “Be’, deve essere Viola Davis”".