Un nuovo film sulla spia Jason Bourne in lavorazione alla Universal

Un nuovo film su Jason Bourne è in fase di sviluppo presso Universal. Il regista di Niente di nuovo sul fronte occidentale, Edward Berger, è in trattative per dirigerlo.

La pellicola sarebbe l'ultimo capitolo della fortunata saga, composta da cinque film (quattro dei quali vedevano protagonista Matt Damon) e con incassi superiori a 1,6 miliardi di dollari al botteghino.

Universal è attualmente nelle prime fasi di sviluppo, come riportano in queste ore i media statunitensi (primo tra tutti Deadline, che è stato il prima a riportare la notizia del progetto in fieri).

Le fonti vicine alla produzione hanno sottolineato che siamo ancora nelle primissime fasi, quindi un ritorno nel mondo di Jason Bourne potrebbe essere ancora lontano. Ma almeno adesso sappiamo che ci sarà, per la gioia dei fan.

Al momento non c'è ancora una sceneggiatura in lavorazione, né un autore associato al film, quindi non è chiaro se si intenda riportare gli attori originali o fare un reboot completo.

Come fa notare Variety, è presto per dire se torneranno attori come Matt Damon, il quale ha interpretato per la prima volta il ruolo dell'assassino con amnesia in Bourne Identity nel 2002 e ha ripreso il ruolo più recentemente in Jason Bourne nel 2016. Lo stesso vale per Jeremy Renner, che ha interpretato l'agente segreto Aaron Cross ne Il Pianeta delle Scimmie nel 2012. Tuttavia Variety scrive che il coinvolgimento di Matt Damon potrebbe essere più probabile rispetto a quello di Jeremy Renner, stando a ciò che riportano le fonti.