J.Lo e Matt Damon alla première di Unstoppable (senza Affleck)

Le due star di Hollywood sono state viste all'after party del film a Toronto impegnate in una fitta conversazione. Sul tappeto rosso, però, non hanno posato insieme. Damon, amico di lunga data di Affleck, aveva offerto il suo sostegno all'attore nei giorni del divorzio da J.Lo



Gli appassionati di cronache hollywoodiane che per tutta l'estate hanno seguito le vicende del divorzio dell'anno, quello tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, erano ben consapevoli che sull'agenda dei due coniugi in lite c'era un importante appuntamento a cui avrebbero dovuto partecipare entrambi, almeno in teoria: la presentazione al TIFF di Unstoppable, il nuovo film con J.Lo realizzato dalla Artists Equity, la compagnia di produzione di Affleck e Matt Damon.

Alla première a Toronto c'erano tutti tranne il regista di Argo. Matt Damon, che era presente, pare abbia approfittato dell'occasione per fermarsi a parlare con l'attrice, moglie di uno dei suoi più grandi amici.

L'incontro al TIFF per Unstoppable Quando una coppia si separa, finiscono per separasi anche gli amici dei rispettivi ex, creando momenti imbarazzanti per tutti, a Hollywood come altrove.

Viste le vicende delle ultime settimane, caratterizzate dalla notizia ufficiale della richiesta di divorzio da parte di J.Lo a Ben Affleck, era logico che la prima volta in cui i diretti interessati si sarebbero ritrovati nello stesso posto, avrebbe attirato l'attenzione dei fan.

Se le possibilità di un incontro tra Jennifer Lopez e Ben Affleck si erano affievolite già prima dell'evento al TIFF (la stampa di settore riferiva da giorni che lui non avrebbe preso parte alla promozione del film di cui pure è produttore), i fan hanno potuto osservare J.Lo e Matt Damon, riuniti per una causa (professionale) comune e sebbene le foto insieme non ci siano state, i due hanno trovato comunque del tempo per parlare.

J.Lo e MATT Damon si stringono la mano

Chiacchiere o chiarimento? Nessuno lo sa. È certo, però, che i due attori - presumibilmente anche amici - abbiano avuto una conversazione “lunga e profonda” (riferisce Page Six), uno scambio di idee accorato in cui, a un certo punto, si sono anche presi per mano, un gesto che rivela la complicità che c'è stata negli anni in cui Lopez è stata la fidanzata e la moglie di Affleck, storico amico di Damon.

Qualunque sia il motivo che abbia trattenuto Jennifer Lopez e Matt Damon in un angolo dell’EPOCH Bar & Kitchen Terrace del Ritz-Carlton - dove si è tenuto il party successivo alla première del film – l'attrice e l'attore e produttore hanno inviato i primi segnali distensivi che smorzano la tensione con cui era partito l'evento (Damon e Lopez avevano posato separatamente sul red carpet e lei aveva indossato per l'occasione un look appariscente e molto seducente, per molti una specie di “revenge dress” per dire al mondo che, nonostante il divorzio da Ben Affleck, lei è intenzionata a voltare pagina). Tutto a vantaggio del film, in ogni caso, la cui uscita è prevista al cinema a dicembre, con data ancora da comunicare.



