L'attrice statunitense, celebre per aver interpretato la matriarca Kate Tanner nella popolare sitcom degli anni ottanta "Alf", è morta all'età di 77 anni. La notizia della scomparsa è stata confermata dal suo agente, Tom Markley, e dalla famiglia tramite un messaggio sui social network. Al momento non sono state rese note né la data esatta né la causa del decesso dell'artista, il cui vero nome era Luanne Ruth Schedeen, nata in Oregon nel 1949 e nota per diverse altre produzioni televisive

L'annuncio della famiglia e dell'agente

La famiglia ha annunciato la scomparsa dell'attrice con un messaggio sui canali social, definendola "una forza della natura" e ricordando la sua energia creativa, la passione per l'arte e l'amore per i suoi cari. Tom Markley, CEO e presidente della Metropolitan Talent Agency e agente dell'attrice, ha confermato ufficialmente il decesso al quotidiano The Hollywood Reporter, descrivendola come una vera artista e un'amica unica. Le cause del decesso e la data esatta in cui è avvenuto non sono state diffuse.