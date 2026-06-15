La showrunner Amy B. Harris immagina lo show come un racconto di ampio respiro da sviluppare su più stagioni e con più personaggi. Al momento non ci sono ancora notizie sul rinnovo da parte di Prime Video

Un anno dopo l'altro ha debuttato su Prime Video il 10 giugno ma sono bastati pochi giorni per lo show tratto dai romanzi di Carley Fortune per piazzarsi in cima alla classifica delle serie più viste sulla piattaforma in tutto il mondo.

La serie televisiva che racconta la storia d'amore di Percy e Sam, gli attori Sadie Soverall e Matt Cornett, è arrivata nel mezzo di una stagione di grande entusiasmo da parte del pubblico giovane e di quello young adult per le storie tratte dai bestseller del panorama romance.

Dopo la visione degli otto episodi della stagione di debutto, sul web e sui social i fan della serie si domandano se ci sarà un secondo capitolo.

Stando alla letteratura prodotta da Fortune e al successo riscosso finora dalla serie, le probabilità di un rinnovo del titolo sembrano alte.

Il sequel tratto dal libro La nostra estate perfetta Il gradimento del pubblico e i numeri di ore viste in streaming sono sempre gli indicatori più precisi per fare previsioni sul rinnovo di prodotti per le piattaforme di streaming.

In questo senso, i fan di Un anno dopo l'altro, che in originale è Every Year After, hanno buone possibilità di vedere una nuova stagione della serie con Sadie Soverall e Matt Cornett, che nei panni dei giovani innamorati Percy e Sam sono già diventati i nuovi beniamini del pubblico di appassionati di storie romance.

La serie televisiva, la cui prima stagione è tratta dal romanzo di Carley Fortune tradotto in Italia come Un'estate dopo l'altra, ha avuto un seguito sulla carta,

One Golden Summer, pubblicato in Italia nel 2025 col titolo La nostra estate perfetta.

Il volume non è stato concepito come un sequel perfetto di Un'estate dopo l'altra ma Fortune lo ha ambientato nello stesso universo, quindi, potrebbe essere il materiale da cui partire per una stagione numero due dello show. Vedi anche Un anno dopo l'altro, il cast della serie tv Prime. FOTO

Nel seguito della storia di Fortune arriva Alice Il libro La nostra estate perfetta racconta la storia di Alice, una ragazza che quando aveva diciannove anni, durante la sua estate a Barry's Bay, ha scattato una foto di tre ragazzi che il pubblico dello show conosce bene grazie a Charlie, uno dei personaggi principali di Un anno dopo l'altro, interpretato dall'attore Michael Bradway.

Alice torna da adulta nella località sul lago dove trascorreva le estati da ragazza, lì ritrova uno dei ragazzi che aveva immortalato nella sua foto, Charlie, creasciuto e ancora in cerca dell'amore. Leggi anche Off Campus 2, Dean e Allie saranno i protagonisti della nuova stagione

Per la showrunner c'è materiale per altre stagioni Dopo la storia d'amicizia e d'amore tra Percy e Sam potrebbe essere Charlie il prossimo a misurarsi con le sfide dell'età adulta e con un incontro inaspettato.

Chi ha visto i primi episodi dello show sa che la storia del personaggio è rimasta in sospeso ed è probabile che la scelta di lasciare aperta ogni possibilità per lui sia legata alle speranze dei realizzatori della serie di mandare avanti la produzione.

Prime Video non ha ancora parlato di rinnovo per Un anno dopo l'altro ma i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per un annuncio che sembra abbastanza probabile, visti anche gli ottimi riscontri di serie tv dello stesso genere, da L'estate nei tuoi occhi a Off Campus, la cui seconda stagione è attualmente in fase di riprese.

Amy B. Harris, creatrice della serie e showrunner, ha detto chiaramente nelle interviste legate alla messa in onda della prima stagione, che lei immagina Un anno dopo l'altro come un progetto di ampio respiro.

A Entertainment Weekly ha confermato che per lei nuove storie d'amore, supportate dall'introduzione di nuovi personaggi, sono la strada da percorrere se si decidesse di mandare avanti la produzione. Inutile dire che il materiale di partenza per la stagione numero due è quello già immaginato da Carley Fortune nel suo libro più recente, One Golden Summer.

"Abbiamo questi sei personaggi principali, e penso che aggiungeremo personaggi man mano che le stagioni andranno avanti", dice Harris, che su Sam e Percy, prosegue: "Anche se si finisce in una relazione felice, le relazioni comportano un sacco di lavoro. Penso che la loro sia interessante da esplorare".

Sulla serie in generale, Amy B. Harris afferma di vedere davanti a sé materiale per potenziali cinque stagioni.

Non solo Sam e Percy, dunque, ma anche le storie degli altri personaggi che abbiamo già conosciuto. O quelle degli altri volumi di Fortune a tema vacanziero, in tutto cinque, col quinto libro in arrivo anche in Italia entro la fine di quest'anno. Leggi anche Off Campus 2, è caccia all'attrice per il ruolo di Summer