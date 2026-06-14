Vincitore di un Golden Globe e di un Premio Emmy nel 2021 per la serie storico-drammatica The Crown e in sala questi giorni con Disclosure Day di Steven Spielberg, il talentuoso interprete presenta al pubblico della Cervelletta “Accattone” di Pier Paolo Pasolini, in dialogo con l’autrice e curatrice radiofonica Fabiana Carobolante.

Per Il Cinema in Piazza , la manifestazione organizzata e promossa dalla Fondazione Piccolo America , sabato 13 giugno al Parco della Cervelletta, il protagonista è l’attore britannico Josh O’Connor . Vincitore di un Golden Globe e di un Premio Emmy nel 2021 per la serie storico-drammatica The Crown e in sala questi giorni con Disclosure Day di Steven Spielberg, il talentuoso interprete presenta al pubblico della Cervelletta Accattone di Pier Paolo Pasolini , in dialogo con l’autrice e curatrice radiofonica Fabiana Carobolante.

Considerato uno dei talenti più versatili, magnetici e camaleontici del panorama cinematografico contemporaneo, Josh O'Connor ha saputo conquistare il grande pubblico internazionale grazie alla sua straordinaria interpretazione in Challengers (2024) di Luca Guadagnino. Imposto all'attenzione della critica prima con il dramma britannico La terra di Dio - God's Own Country e successivamente nel contesto italiano nei panni dell'archeologo Arthur ne La chimera di Alice Rohrwacher, l’attore britannico è noto per la sua capacità di infondere profonda sensibilità e sfumature malinconiche a ogni personaggio. La scelta di presentare alla manifestazione de Il Cinema in Piazza un capolavoro neorealista come "Accattone" riflette la sua viscerale passione per la cinematografia nostrana e, in particolare, per la poetica pasoliniana.

In una Roma crudele Vittorio, un magnaccia soprannominato Accattone, vive alla giornata ai margini della società sfruttando gli altri e scroccando dove può. Quando la prostituta Maddalena viene arrestata e condannata alla prigione, Accattone rimane senza soldi ed è costretto a riflettere sulla propria vita. Scritto e diretto nel 1961 da Pier Paolo Pasolini al suo debutto registico, Accattone vede al centro Franco Citti ed è considerato una pietra miliare nella storia del cinema italiano.