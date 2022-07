Ricky Martin, il nipote ritira le accuse di abusi

I legali di Martin hanno diffuso una dichiarazione in cui affermano che il parente del cantante ha preso la decisione "in tutta autonomia, senza alcuna pressione esterna" e che ha chiesto sempre di sua iniziativa di archiviare il caso

Il nipote di Ricky Martin ha ritirato le accuse di abusi nei confronti del cantante in un’apparizione in tribunale che ha di fatto chiuso il caso, come scrivono diversi media internazionali, fra cui anche Nbc News. I legali di Martin hanno diffuso una dichiarazione in cui affermano che il nipote del cantante ha preso la decisione di ritirare le accuse di stalking "in tutta autonomia, senza alcuna pressione esterna" e che ha chiesto sempre di sua iniziativa di archiviare il caso.