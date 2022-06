Ricky Martin, l'ex manager gli fa causa per 3 milioni di dollari

Secondo la donna il cantante non si sarebbe impegnato a versarle la sostanziosa somma di oltre tre milioni di dollari che è la sua percentuale maturata sugli accordi da lei siglati per conto dell'artista. Nel rapporto lungo quindici pagine presentato al tribunale californiano emergono, inoltre, molti altri dettagli sulla carriera dell'artista che interesseranno particolarmente ai suoi fan.

Le aule del tribunale di Los Angeles accoglieranno presto un nuovo imputato eccellente: Ricky Martin . La stella della musica latina è stata citata in giudizio da Rebecca Drucker che è stata la sua manager per lunghi anni, dal 2014 al 2018 e dal 2020 al 2022 .

Martin imputato in una causa multimilionaria

Guai in vista per Ricky Martin, nell'occhio del ciclone a causa della ex manager Rebecca Drucker, decisa a farsi valere in una causa multimilionaria. Secondo la professionista, Martin avrebbe guadagnato milioni di dollari grazie a contratti, tournée, accordi di sponsorizzazioni e altri impegni vari da lei procurati per i quali non avrebbe ricevuto le provvigioni pattuite.

Il periodo in cui il cantante, attore e personaggio televisivo portoricano avrebbe beneficiato delle prestazioni professionali della Drucker è terminato ufficialmente quest'anno ad aprile, quando la manager si sarebbe dimessa, a suo dire, dopo essere stata manipolata e spinta a cessare il suo rapporto di lavoro. A seguito delle dimissioni, il suo assistito l'avrebbe minacciata di tacere i dettagli della loro relazione professionale proponendole un accordo di riservatezza che è stato rifiutato dalla donna.