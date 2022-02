Ricky Martin, il nuovo singolo è Otra Noche en L.A.

In attesa di ascoltare il suo nuovo EP, Play, alla release nel 2022, Ricky Martin ne condivide il secondo singolo estratto. Si chiama Otra Noche en L.A. ed è la storia malinconica di un amore vissuto nella cittadina californiana Condividi

Un gradito ritorno, quello del cantante portoricano Ricky Martin che lo scorso 27 gennaio ha condiviso con i fan di tutto il mondo il nuovo singolo. Otra Noche en L.A. è una ballad dolce e romantica, che arriva dopo il successo di Que Rico Fuera nella collaborazione con la cantante cilena-americana Paloma Mami. Già presente anche il videoclip ufficiale della canzone su YouTube dove un 50enne Ricky Martin si mostra più felice che mai.

Otra noche en L.A., la canzone di Ricky Martin approfondimento Ricky Martin, 50 anni da re del pop: la fotostoria Tradotto in italiano come “Un’altra notte a Los Angeles”, Otra Noche en L.A. è la nuova canzone di Ricky Martin già disponibile all’ascolto sulle migliori piattaforme digitali e su YouTube con il suo videoclip ufficiale. Una melodia dolce e delicata, ma anche molto romantica, forse per il racconto nostalgico cui invoca. In Otra Noche en L.A. Martin canta di una persona che ha amato e delle avventure che insieme hanno passato tra i grattacieli e le colline dell’iconica cittadina californiana. E proprio così che il cantautore portoricano, conosciutissimo anche in Italia, ha raccontato in un’intervista alla stampa, il significato che si cela dietro la sua nuova canzone. “Otra Noche en L.A. risveglia emozioni ed è nata da quei ricordi che ci tengono in vita, ci motivano. Ho sempre cercato di esprimere al meglio le sensazioni e questa canzone è magica, spero che tutti voi vi identifichiate con essa e che vi piaccia”. Il brano è stato scritto dallo stesso Ricky Martin, insieme a Keityn, Lexuz, Casta e O'Neill, e prodotto dal duo Lexuz e Casta.

Il videoclip della canzone su YouTube approfondimento Ricky Martin, il videoclip di Qué Rico Fuera con Paloma Mami Nel videoclip di Otra Noche en L.A. che, dalla condivisione dello scorso 28 gennaio ha già raggiunto quota 6,1 milioni di visualizzazioni, Ricky Martin si mostra sempre più felice, affascinante e sensuale che mai, in un brano che è un racconto di nostalgia. Come vogliono i versi della canzone, i frame sono interamente girati a Los Angeles che rimane sempre sullo sfondo mentre Martin si lascia andare alla malinconia tra le pareti della sua casa californiana, sempre sotto lo sguardo attento della regista e fotografa costaricana Daniela Vesco. Video musicale che cattura perfettamente l’essenza del brano portandola in scena anche attraverso l'uso sapiente di luce e inquadrature di Vesco. Que Rico Fuera e Otra Noche en L.A. sono i primi singoli estratti dall'attesissimo EP Play di Ricky Martin, la cui uscita è fissata per il 2022. Nel frattempo la star portoricana si esibirà il prossimo 4 marzo al famoso Houston Rodeo all'NRG Stadium di Houston, in Texas, prima di partire per una serie di spettacoli in Messico dall'8 marzo.