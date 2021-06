Ricky Martin, lo sfoto su Instagram

approfondimento

People, la cover è di Ricky Martin

“Una settimana fa ho condiviso alcune foto con mio marito, come parte di un numero speciale del magazine CAP 74024 – ha scritto Ricky Martin nel post - Per noi è stata un’esperienza bellissima e un modo per celebrare il nostro orgoglio. Ciò che non mi aspettavo, specialmente dopo tutto il lavoro che è stato fatto per tanti anni, era di ricevere tanti unfollow e tanti commenti denigratori. Non è il numero di follower che mi preoccupa, ma è il messaggio dietro la loro decisione che mi ha causato la stessa sensazione che avevo anni fa, prima di condividere pubblicamente il mio orientamento sessuale. Quella stessa paura che mi paralizzava e mi tormentava, oggi non mi paralizza più. Anzi, mi dà più forza e mi motiva a continuare a lavorare per il benessere dei milioni di persone che ogni giorno soffrono per la mancanza di accoglienza. Il massimo che desidero in questa vita è che tutti possiamo sentirci liberi, orgogliosi di noi stessi, felici, amati, rispettati e accettati. Che possiamo esprimerci senza ritorsioni o punizioni. Non è giusto continuare a perdere vite preziose a causa del pregiudizio e della mancanza di istruzione. A tutti coloro che si sentono smarriti o non valorizzati per quello che sono e vogliono essere, non sono soli, c'è una grande comunità che li attende a braccia aperte. Valgono molto, per favore non lo dimenticate” ha scritto l'artista, che il 24 dicembre spegnerà 50 candeline, aggiungendo gli hashtag #pride, #pridemonth e #loveislove.