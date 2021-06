People, la cover è di Ricky Martin

Il cantante è tra i nomi più altisonanti della discografia internazionale grazie ad album e singoli in grado di scalare le classiche in tutto il mondo

Dall’inizio della carriera negli anni ’80 all’affermazione come solista nel decennio successivo fino alla grande esplosione mediatica che l’ha reso uno degli artisti di maggior popolarità di sempre nella storia della musica. Enrique Martín Morales , questo il nome all’anagrafe, è il protagonista del nuovo numero di People, come mostrato su Instagram.

Ricky Martin, il successo

Da María a Vida passando per La Copa de la Vida, She Bangs e Come with Me. Nel corso degli anni Ricky Martin (FOTO) ha scalato le classifiche a livello internazionale con singoli e album in grado di vendere centinaia di migliaia di copie.

Tra i suoi brani più iconici Livin’ la Vida Loca, certificato con ben due dischi di platino nel Regno Unito per aver venduto più di 1.200.000 copie.