Ricky Martin recita con Kristen Wiig nella commedia Mrs American Pie

Il celebre cantante di hit come Livin’ La Vida Loca e La Mordidita tornerà sul set televisivo dopo la sua prima apparizione nella stagione di American Crime Story sull’omicidio dello stilista Gianni Versace, in cui interpretava Anton D’Amico. E lo fa in grande stile, entrando a fare parte del cast di una serie tv comedy, Mrs American Pie, prodotta per la Apple TV+. La superstar sarà Robert, il protagonista maschile degli episodi. Laura Dern sarà al suo fianco come attrice e coprirà anche la carica di produttrice esecutiva. Nel cast figurano anche Kristen Wiig e Alison Janney.

Ricky Martin, vincitore di numerosi Grammy Award e nominato agli Emmy nel 2018, per il suo ruolo come Antonio D’Amico ne L’assassinio di Gianni Versace, sembra essere sempre più proiettato verso una carriera nel mondo della tv e del cinema.

La sinossi del romanzo

È il 1969. Dick Nixon è stato eletto 37esimo Presidente degli USA. Neil Armstrong ha appena mosso i primi passi sulla Luna, compiendo un grande balzo per la storia dell’umanità. E Maxine Simmons, eminente esponente dell’alta società di Palm Springs, ha appena scoperto che suo marito ha intenzione di lasciarla per la sua giovane segretaria. Dopo un tracollo emotivo pubblico nel giorno del Ringraziamento, Maxine si ritrova divorziata ed esiliata da Scottsdale, in Arizona. Ma questa sperduta zona del deserto non è la sua fine, bensì l’alba di un nuovo inizio. Combattiva e pronta a tutto, l’ex reginetta di bellezza ha messo gli occhi su di una nuova corona: quella del concorso di Mrs American Pie, vinto ogni anno dalla moglie e madre migliore della nazione. La donna ha un solo, piccolissimo, problema: deve trovare, o costruirsi, una famiglia tutta sua per vincere il premio. Cosa sarà disposta a sacrificare per ottenerla?