Cristiano Malgioglio, il suo singolo Sucu Sucu è già tra i tormentoni

Dopo Dolceamaro con Barbara d’Urso e O maior golpe do mundo (mi sono innamorato di tuo marito), Cristiano Malgioglio ha ora lanciato Sucu Sucu, il cui videoclip ufficiale ha già superato 100.000 di visualizzazioni su YouTube

Cristiano Malgioglio ha conquistato i fan con il nuovo brano Sucu Sucu, affermatosi come uno dei tormentoni della stagione più calda del 2022.

Da O maior golpe do mundo (mi sono innamorato di tuo marito) a Tutti Me Miran con Evry, cover del celebro brano Todos me miran di Gloria Trevi.