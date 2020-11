Il video più visto nella storia di YouTube: "Baby Shark" batte "Despacito"

La somma di tutte le volte in cui il video di “Baby Shark” è stato visualizzato su YouTube è equivalente alla trasmissione del filmato in streaming ininterrottamente per 30.187 anni . La canzone dedicata ai più piccoli, nella versione dei Pinkfong, ha impiegato quattro anni per arrivare in cima alla classifica dei video più visti sulla piattaforma, cosa successa alle 5 di mattina di lunedì 2 novembre. La piattaforma di tecnologia e media americana The Verge ha sottolineato l'incremento percentuale di visualizzazioni: la crescita in un anno e mezzo è stata di circa il 180%. In circa quattro anni e mezzo da quando è stata postata, “Baby Shark” è stata ascoltata oltre 7.052.681.711 volte . “Despacito” invece è rimasto fermo a circa 7,03 miliardi.

“Baby Shark” di cosa parla la canzone dei record

approfondimento

5 canzoni per bambini da ballare in casa

“Baby Shark” parla di una famiglia di squali composta da un piccolo, una mamma, un papà, una nonna e un nonno. Tutti in cerca di cibo e di un rifugio. Infine la famigliola di squali festeggia l'arrivo in posto sicuro. La canzone è piaciuta tanto ai più piccoli ed è stata utilizzata tanto dai loro genitori da diventare virale prima nel sudest asiatico, poi negli Stati Uniti e infine in Europa. Ma questo motivetto così allegro è stato utilizzato anche in circostanze meno ludiche: il comune di West Palm Beach, in Florida, l'ha trasmesso a tutto volume vicino ad uno dei suoi edifici per allontanare i senzatetto. All'inizio di ottobre 2020, tre secondini di una prigione dell'Oklahoma sono stati portati a processo per avere costretto alcuni detenuti ad ascoltare “Baby Shark” ininterrottamente per due ore, causando alle loro vittime "stress emotivo", come riportato negli atti del processo.

La top ten dei brani più visti su YouTube

Ecco quali sono le altre canzoni più viste su YouTube: