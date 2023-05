Le Destiny's Child potrebbero tornare per un ultimo album

Il manager Mathew Knowles, padre di Beyoncé, sosterrebbe il progetto del gruppo formato anche da Kelly Rowland e Michelle Williams Condividi

I fan delle Destiny's Child non hanno mai smesso di sperare in un ultimo album del gruppo formato da Beyoncé, Kelly Rowland e Michelle Williams, e lo storico manager Mathew Knowles supporta il progetto. "È una decisione che dovrebbero prendere le ragazze" ha dichiarato in un'intervista a Entertainment Tonight il padre di Beyoncé. "E io certamente, certamente sosterrei quella decisione dato che gestisco ancora le Destiny's Child. Mi piacerebbe vedere anche quello". Dopo l'esordio nel 1998 e lo scioglimento nel 2006, una nuova uscita del gruppo esaudirebbe i sogni del pubblico: "Penso che i fan saranno semplicemente felicissimi, sopraffatti. E speriamo che lo facciano un'ultima volta nella loro carriera. Speriamo che ci regalino un ultimo album. Chi lo sa? Non si sa mai. Non si dice mai che non può succedere. Perché questo è intrattenimento. Possono succedere molte cose".

UNA PIENA FIDUCIA Knowles non ha mai dubitato delle potenzialità delle tre componenti del gruppo. "Se non ci credi, chi altro ci crederà? Quindi inizia con te che devi credere e con te che devi avere la strategia. Devi avere il talento devi avere tutta l'etica del lavoro, essere un visionario, tutte quelle cose" ha spiegato il padre di Beyoncé, che non ha trascurato anche altri fattori collaterali del successo della band, come "la giusta etichetta discografica, la giusta distribuzione e i giusti partner", perché "tutte quelle cose sono ciò che hanno portato il successo insieme a grandi canzoni". Nonostante il successo delle successive carriere soliste, "fare le Destiny's Child, non si è trattato di un caso o di una fortuna, è stata una strategia basata sull'idea che ciascuna di loro avrebbe costruito il proprio unico seguito".

UN INDUBBIO SUCCESSO Il gruppo, che vanta tre album in cima alle classifiche, si è esibito l'ultima volta nel 2018 in occasione del concerto da headliner di Beyoncé al Coachella con i tre iconici brani Lose My Breath, Say My Name e Soldier. "Sono grato" ha proseguito Knowles. "Sono estremamente grato, perché lavorano così duramente per far diventare i loro sogni realtà. Quindi puoi solo avere gratitudine. Ed è ciò che ho". Sulla figlia, attualmente impegnata nel Renaissance World Tour, ha aggiunto: "Beyoncé è una delle migliori intrattenitrici nel mondo, se non la migliore oggi. E, sai, mi sorprende sempre. Lo porta sempre a un livello più alto e più alto e più alto. Ma lo restituisce ai suoi fan. Penso che tutti escano fuori molto, molto sorpresi, molto soddisfatti, che mi ricorda l'album Destiny Fulfilled. Escono molto soddisfatti. È una vera intrattenitrice".