Beyoncé ringrazia una fan che è stata a 35 suoi concerti. VIDEO

La superstar Beyoncé (42 anni a settembre) ha ufficializzato la decisione di tenere un nuovo tour mondiale, tramite il suo account Instagram ufficiale, il 1º febbraio 2023, ma nonostante i numerosi rumors in merito a possibili date italiane , non sono ancora state annunciate tappe nel nostro paese. Tanti italiani hanno quindi riscontrato difficoltà a partecipare ai suoi concerti, ma non solo loro: stando a quanto riportato da Live Nation, la maggioranza dei fan non sarà in grado di partecipare ai live, dal momento che la richiesta ha superato di tantissimo la disponibilità di biglietti nelle varie date. Questo, non sembra però valere mettere o mettere in difficoltà la super-fan protagonista del video andato da poco virale, dal momento che, con il concerto di Bruxelles, pare abbia visto Beyoncé dal vivo per la trentacinquesima volta.

È partito ieri, mercoledì 10 maggio 2023, il tour mondiale della popstar americana. Lo show della prima tappa si è svolto a Stoccolma. L'artista è partita dall'Europa e poi si sposterà negli Stati Uniti. Per adesso l'Italia non è nella lista delle tappe del suo Renaissance World Tour, anche se i fan della cantante sperano che la propria beniamina le aggiunga presto. Ecco le immagini del concerto tenutosi ieri sera, tra paillettes e spettatori in delirio

La super-fan, presente a 35 concerti (per ora)

Nel video, diventato immediatamente virale, Beyoncé smette di cantare per qualche istante la canzone Crazy in Love per avvicinarsi alla fan che si trova tra le prime file sotto il palco, con l’intento di capire che cosa stesse tentando di dirle. Come prima reazione, la superstar viene ripresa dal video mentre ripete stupefatta la parola “trentacinque” e la mima anche con le mani, per assicurarsi di aver colto bene il messaggio. Successivamente, dopo aver capito e realizzato che la fan è li con lei per la trentacinquesima volta, Beyoncé preme la propria mano sul cuore, e la ringrazia. La fan, a dir poco euforica, ha condiviso l’accaduto su Twitter, scrivendo quanto segue: «Grazie ancora Beyoncé. E grazie anche alla persona accanto a me che ha ripreso questo momento. “Bey” mi ha condiviso il suo affetto, quando mi ha visto di nuovo. Sono grata per tutti gli show, i viaggi e i momenti con lei». La super-fan, in particolare, ha dunque ringraziato Beyoncé per il momento che la cantante le ha dedicato durante il concerto di Bruxelles e il video da lei condiviso, come si può facilmente immaginare, ha ben presto fatto il giro del mondo. Ma non finisce qui, poiché la stessa fan ha così concluso il suo messaggio di ringraziamento: «Ci vediamo la prossima settimana, Bey». La prossima tappa del tour di Beyoncé è quella di Cardiff, la prima di tre date nel Regno Unito, per poi procedere con la tappa francese del 26 maggio.

Impossibile stimare quanto abbia speso in totale, per i biglietti dei concerti, la super-fan in questione, dal momento che anche solo il pacchetto VIP per il prossimo spettacolo di Beyoncé a Londra viene 769 sterline. Non resta che attendere se Beyoncé e l’accanita super-fan avranno l’occasione di incontrarsi di nuovo.