Tina Turner, gli incontri e le performance con Beyoncé

"Quando ero bambina e vedevo le sue cassette, volevo essere come lei". In un video del 2008 riemerso dagli archivi delle fan page Beyoncé, che allora aveva 26 anni, ammirava l'idolo Tina Turner. L'artista più premiata nella storia dei Grammy abbracciava la regina del rock, scomparsa il 24 maggio all'età di 83 anni, in occasione del loro primo incontro prima della performance di Proud Mary, avvenuta proprio sul palco del prestigioso riconoscimento musicale. Come riportato da Rolling Stone, durante le prove al pianoforte la voce vibrante e l'energia di Turner avevano guidato Beyoncé nel canto e nel ballo. "Questo è letteralmente un sogno per me perché lei è il massimo. Essere sul palco con lei è pazzesco" aveva commentato la cantante emersa dal successo delle Destiny's Child.

LA PRIMA INTESA Già nel 2005, per celebrare il riconoscimento Kennedy Center Honors assegnato a Turner dal Presidente George W. Bush, una scintillante Beyoncé aveva eseguito un tributo alla cantante. “Non dimenticherò mai la prima volta che ti ho vista esibirti” le aveva detto sul palco, accompagnata dall’iconico ritmo di Proud Mary suonato in sottofondo dalla band. “Non ho mai visto una donna così potente, così impavida, così favolosa – e quelle gambe!” aveva aggiunto, accolta dai sorrisi raggianti di Turner seduta nella balconata. La performance, arricchita dalla coreografia di ballerine in vesti dorate, aveva guadagnato la standing ovation del pubblico e l'approvazione, con tanto di pollici in su, della regina del rock. approfondimento Addio a Tina Turner, la regina del Rock'n Roll. FOTOSTORIA

L'ULTIMO SALUTO “Mia amata regina. Ti amo infinitamente. Sono così grata per la tua ispirazione, e per tutte le vie con le quali hai aperto la strada. Sei forza e resilienza. Sei il simbolo dell'energia e della passione. Siamo tutti così fortunati ad aver assistito alla tua gentilezza e al tuo bellissimo spirito che resterà per sempre. Grazie per tutto quello che hai fatto” ha scritto mercoledì Beyoncé in un ultimo omaggio a Turner. approfondimento Addio Tina Turner, i look della regina del rock che hanno fatto storia