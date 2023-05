5/14 ©Getty

Ci volle poco e, all'inizio degli anni '80, Tina Turner si impose definitivamente sulla scena musicale. Il suo singolo Let's stay together entrò tra i primi 30 nelle classifiche di inizio 1984. Il secondo singolo What's love got to do with it diventò uno dei pezzi più venduti dell'anno, e restò per tre settimane al numero uno