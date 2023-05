Tina Turner, da The Best a GoldenEye: le 5 canzoni più famose

Una vita da regina del rock'n'roll ma anche una esistenza tormentata. Il ricordo dell'artista scomparsa attraverso alcuni dei suoi brani più rappresentativi e immaginifici Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



“Simply The Best”... non c'è altro modo per raccontare, in una frase di una sua canzone, chi era Tina Turner, morta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia nella sua casa di Kusnacht, vicino a Zurigo, in Svizzera. Con oltre cento milioni di copie vendute, Lady Turner è una delle più grandi artiste del secondo dopoguerra. Ma la sua è stata anche una vita tormentata, resa dolente dalla morte di due figli: il suicidio di Craig, nel 2018, e la scomparsa di Ronnie nel dicembre del 2022. Quest'ultimo episodio l’ha indebolita e scossa ma non ha reso meno potente la sua grazia, la sua storia e la sua grinta. La ricordiamo attraverso i suoi cinque brani più famosi. approfondimento Morta Tina Turner, la cantante regina del rock aveva 83 anni

THE BEST

Il brano è anche conosciuto come Simply The Best, che è il titolo della compilation che la conteneva. La canzone in origine è stata interpretata da Bonnie Tyler nel 1988 ma il successo è arrivato l'anno successivo grazie a Tina. Una canzone romantica ("Nel tuo cuore vedo le stelle ogni giorno e ogni notte") resa immortale da quello che una volta si chiamava refrain: "Sei semplicemente il migliore, Meglio di tutto il resto, Meglio di chiunque altro, di chiunque abbia mai incontrato. Sono abbracciato al tuo cuore, Mi aggrappo a ogni parola che dici: (all'idea di) dividerci, Tesoro...preferirei essere morto.





PROUD MARY

È un brano che risale alla stagione epica di Ike & Tina Turner. È datato 1971 ed è la cover di un pezzo dei Creedence Clearwater Revival. Ovviamente Tina & Ike la rileggono a modo loro e diventa uno standard senza tempo. È un personaggio, la fiera Mary, che sarebbe stata bene nell'immaginaria contea di Holt idealizzata da Kent Haruf.





I DON'T WANNA LOSE YOU

Questo brano pubblicato al tramonto degli anni Ottanta è noto anche col titolo di True Love. È un brano che canta di un amore maturo e resistente ma fiero e inviolabile. Centrale in questo gioco di seduzione è lo sguardo che va oltre le mainly advances, le avance virili.





TWO PEOPLE

È un singolo del 1986 ed è un brano di profondo disincanto. Questa volta Tina sceglie, almeno nell'incipit, il tormento raccontando di due persone che vivono ai margini non solo della società ma della vita stessa e ormai hanno finito i sogni. Ma poi svolta e quasi evangelicamente invita le due persone ad amarsi vicendevolmente: You gotta stand by me, There's a lot of love between us...devi starmi accanto, c'è molto amore tra di noi.





GOLDEN EYE

Con questo brano del 1995 ha accompagnato una missione di James Bond. La canzone è stata scritta specificatamente per Tina Turner da Bono e The Edge degli U2. È uno dei brani di maggior successo dell'artista al punto da essere entrata nella Top 5 di quasi tutte le classifiche del vecchio Continente. Come rendere inoffensivo Golden Eye? Basta un bacio amarlo per metterlo in ginocchio. Il concetto di tempo e i rimandi agli specchi presenti nel testo trasmettono una sensazione di profondità, come se per la storia, e dunque per la canzone, non sia previsto un finale bensì un gioco prismatico infinito.