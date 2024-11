Angelo Madonia fuori da Ballando con le Stelle

Angelo Madonia non è più un ballerino di Ballando con le Stelle.

Il ballerino, che in questa edizione gareggiava al fianco di Federica Pellegrini, e che nella vita è fidanzato con Sonia Bruganelli, nel corso della nona puntata ha avuto un acceso scontro con la giurata Selvaggia Lucarelli.

La nota che comunica l'addio di Angelo Madonia

"La produzione di Ballando con Stelle, di concerto con RAI e la direzione artistica, comunica che - a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma - il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all'edizione in corso": queste le parole della nota ufficiale diffusa lunedì 25 novembre. "Ringraziamo Angelo per il contributo offerto sino ad oggi, e gli auriamo il meglio per i suoi futuri progetti".

Il nome del maestro che sostituirà Angelo Madonia, e che farà coppia con Federica Pellegrini nelle successive puntate, verrà comunicato nelle prossime ore.