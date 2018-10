Benji e Fede lanciano l'Instore Tour: tutte le date

Un post di Federico Rossi (Fede) ha annunciato l’inizio dell’Instore Tour organizzato da Benji e Fede per l’uscita dell’album “Siamo solo Noise – Limited Edition”. Il componente del gruppo che quest’estate ha lanciato la hit tormentone “Moscow Mule” ha chiamato a raccolta i fan su Instagram: «Manca poco all’uscita della Limited Edition di Siamo Solo Noise! Il 2 Novembre si avvicina e con lui gli Instore. E tu a quali verrai? Ti aspettiamo. Dal 2 potrai già prendere il tuo disco nel luogo in cui si terrà l’evento per avere il pass!». Undici tappe per far conoscere il repeak di “Siamo Solo Noise”, album pubblicato il 2 marzo scorso. La limited edition viene pubblicata esattamente dopo otto mesi (il 2 novembre) e contiene 4 nuovi brani inediti e una nuova versione di “Niente di speciale” cantata in duetto con Mr Rain.

Tutte le date dell'Instore Tour

Dopo il concerto a sorpresa tenuto in Piazza Duomo a Milano, Benji e Fede torneranno ad abbracciare il loro pubblico in attesa delle due date previste nei palasport più importanti d’Italia. Benji & Fede suoneranno il 16 novembre al Mediolanum Forum e il 25 novembre a Roma al Palalottomatica con biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati. Nel frattempo è possibile incontrarli in una delle date dell’Instore Tour, ecco il calendario definitivo degli appuntamenti:

2/11 TORINO MediaWorld 8 Gallery h. 18:00

3/11 MILANO Mondadori Piazza Duomo h. 16:00

5/11 MARCIANISE (CE) Mondadori cc Campania h. 16:00

9/11 ALBIGNASEGO (PD) Mondadori cc Ipercity h. 17:30

10/11 BARI Feltrinelli Via Melo h. 14:00

11/11 BRESCIA Mondadori cc Frecciarossa h. 17:30

14/12 STEZZANO (BG) MediaWorld cc Le Due Torri h. 17:00

15/12 ROMA Discoteca Laziale h. 16:00

16/12 ANDRIA Mondadori di Corso Cavour 132 h. 16:00

17/12 CATANIA Feltrinelli di Via Etnea 285 h. 16:00

18/12 PALERMO Feltrinelli di Via Cavour 133 h. 14:00

La conduzione di X Factor Daily

“Siamo Solo Noise – Limited Edition” arriva dopo il grande successo di “Siamo Solo Noise”, terzo album pubblicato dal duo. Spinta dalla hit “Moscow Mule”, il nuovo progetto del duo ha confermato i numeri già registrati negli ultimi anni conquistando la prima posizione degli album più venduti in Italia nella prima settimana di uscita. Questa la tracklist di “Siamo solo Noise – Limited Edition”:

1 Universale

2 La canzone più triste del mondo

3 Temporale

4 Senza salutarti

5 Niente di speciale feat. Mr.Rain

6 Da grande

7 Incendio

8 On demand feat. Shade

9 XX settembre

10 Sempre

11 Moscow Mule

12 Siamo solo noise

13 Take away

14 Glu Glu

15 Disordine

16 Buona fortuna

Nel frattempo Benji & Fede sono anche i conduttori di X Factor Daily, in onda dal 19 ottobre tutti i giorni su Sky Uno alle 19.40, per raccontare la preparazione dei concorrenti alle puntate dei Live della nuova edizione del talent show.