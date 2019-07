"Dove e quando" la hit estiva di Benji e Fede: il testo

Al giro di boa di luglio per la gara al tormentone estivo 2019, Benji e Fede dimostrano tutto il loro talento e portano a casa il primo disco di platino per “Dove e quando”. Il brano è uno dei più ascoltati e venduti del periodo e conferma l’idillio del duo con la stagione estiva. Dopo “Tutto per una ragione” e “Moscow Mule”, per la terza estate consecutiva Benji e Fede hanno confezionato l’ennesima hit. Il video che accompagna il brano sta per raggiungere quota 19 milioni di visualizzazioni, ennesima dimostrazione del successo ottenuto in queste settimane. Nel frattempo "Dove e Quando" sta pian piano scalando la classifica dei singoli più venduti in Italia e attualmente è al quinto posto sulla piattaforma streaming iTunes oltre ad essere uno dei brani più ascoltati su Spotify.

Il successo all'estero

Il video di “Dove e quando” è uscito il 3 giugno 2019 ed è stato prodotto da Borotalco.Tv, con la regia di Marc Lucas & Igor Grbesic della Damn Films. La canzone è stata invece prodotta da Merk & Kremont per l’etichetta Warner Music Italia. “Dove e quando” ha superato anche i confini nazionali ed è stato scelto per far parte della playlist “Sommerhits 2019” di Spotify, la più ascoltata in Germania nelle ultime settimane. Il nuovo singolo di Benji & Fede ha conquistato anche la Svizzera, infatti il brano è presente anche nella VIRAL 50 GLOBAL, GERMANIA e SVIZZERA.

Il testo di "Dove e quando"

Il testo della canzone "Dove e quando" di Benji e Fede:

Guida fino alla mattina

La luna che mi accompagna fino a te

In montagna al mare in una laguna

Se ti trovo non è fortuna ma

Solo l'inizio dell'estate

Le nostre litigate

Ce le paghiamo a rate dai

Adesso serve un posto un po' meno caldo

E una casa per noi soltanto

E tu sai dov'è

Dimmi dove e quando

Dimmi dove e quando

Da stasera non arrivo in ritardo

E non ho più nessuna scusa stupida

Non conta neanche il traffico che c'è

Dimmi dove e quando

Da stasera non arrivo in ritardo

Senza tante parole manda la posizione

Oh oh oh

Dimmi dove e quando

Dimmi dove e quando

E se il tuo treno

Passa una volta

Dimmi a che ora è

Arrivo prima che cada l'ultimo fulmine

Eh eh eh

Cerco un po' di tempo

Cellulare spento

Per ballare senza Reggaeton

Dimmi dove e quando

Dimmi dove e quando

Da stasera non arrivo in ritardo

E non ho più nessuna scusa stupida

Non conta neanche il traffico che c'è

Dimmi dove e quando

Da stasera non arrivo in ritardo

Senza tante parole manda la posizione

Oh oh oh

Dimmi dove e quando

Che sto accelerando

L'ultimo sorpasso e giuro sono da te, da te

Intanto tienimi il mio posto

E non importa se da bere non c'è

Dimmi dove e quando

Da stasera non arrivo in ritardo

E non ho più nessuna scusa stupida

Non conta neanche il traffico che c'è

Dimmi dove e quando

Da stasera non arrivo in ritardo

Senza troppe parole manda al posizione

Oh oh oh

Dimmi dove e quando