Benji & Fede, "Dove e quando" è disco di platino

Benji & Fede confermano il loro grande successo anche quest’estate e grazie al singolo “Dove e Quando” conquistano il disco di platino. Sono infatti già oltre 50 mila le copie vendute del brano che punta a diventare uno dei tormentoni estivi del 2019. Si tratta dell’ennesima hit del duo che anche quest’anno ha deciso di regalare ai propri fan una canzone che è già divenuta una delle più importanti della loro carriera. Il video che accompagna il brano sta per raggiungere quota 19 milioni di visualizzazioni, ennesima dimostrazione del successo ottenuto in queste settimane. Nel frattempo il brano sta pian piano scalando la classifica dei singoli più venduti in Italia e attualmente è al quinto posto sulla piattaforma streaming iTunes oltre ad essere uno dei brani più ascoltati su Spotify. L’obiettivo di Benji & Fede è quello di replicare il successo di “Tutto per una ragione” feat. Annalisa. Il brano ha conquistato il doppio disco di Platino nell’estate 2017, mentre a farla da padrone la scorsa stagione è stato il brano “Moscow Mule”.

Il nuovo album in arrivo

Il video di “Dove e quando” è uscito il 3 giugno 2019 ed è stato prodotto da Borotalco.Tv, con la regia di Marc Lucas & Igor Grbesic della Damn Films. La canzone è stata invece prodotta da Merk & Kremont per l’etichetta Warner Music Italia. Racconta una storia comune di amici che si incontrano sulla spiaggia e si lasciano sommergere dalla voglia d’estate, di fare tardi la sera a parlare in riva al mare. Una spensieratezza giovane, messa in evidenza dal travolgente ritmo latino. Nel frattempo il duo ha annunciato il ritorno discografico per la fine dell’anno. Un nuovo progetto che ha bruciato i tempi di attesa, considerando che l’ultimo album di Benji e Fede “Siamo Solo Noise” è stato pubblicato a marzo 2018. Benjamin Mascolo ha dichiarato che sono state scritte meno canzoni rispetto al passato per concentrarsi maggiormente su ogni singolo brano. Il cantante ha rivelato che sono ben 25-30 i brani già composti e che verrà fatta una selezione finale. Alla fine nel nuovo album di Benji & Fede dovrebbe esserci spazio per 12 brani. Nella stessa diretta social è stato annunciato anche un lungo instore in tutta Italia per presentare il nuovo album e poi un tour con “date davvero incredibili”.

Il successo all'estero e il brano sui social

Il riscontro di “Dove e Quando” spinge Benji & Fede a valutare anche collaborazioni all’estero. Infatti il nuovo brano del duo ha superato i confini nazionali ed è stato scelto per far parte della playlist “Sommerhits 2019” di Spotify. Si tratta di una playlist tedesca con tutte le hit dell’estate e che è la più ascoltata in Germania nelle ultime settimane. Il nuovo singolo di Benji & Fede ha conquistato anche la Svizzera, infatti il brano è presente anche nella VIRAL 50 GLOBAL, GERMANIA e SVIZZERA. Continua quindi il grande successo di Benjamin Mascolo e Federico Rossi che da quattro anni continuano a produrre hit e conquistare le classifiche di vendita. Per i fan più accaniti, Fede ha regalato anche un nuovo brano inedito proposto sui social per riconquistare la sua ex fidanzata. Una piccola chicca che non è passata inosservata e che è stata pubblicata dai fan anche su Youtube.