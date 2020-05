EPCC 2020, le anticipazioni sulla quinta puntata

Una grande ed esclusiva sorpresa nello show, in studio Benji & Fede, che si incontreranno, anche se solo “virtualmente”, con le compagne Bella Thorne e Paola Di Benedetto. Il duo musicale più famoso d’Italia - cinque album all’attivo, tutti arrivati alla posizione numero 1 in classifica con certificazioni di platino e oro - parleranno di amore, fama, successi, di tutti i temi presenti nel loro libro, in uscita proprio martedì, “Naked”: il racconto molto intimo e sincero in cui Benji e Fede svelano i retroscena del loro incredibile successo e del loro ultimo concerto, previsto inizialmente per il 3 maggio, ma rimandato a data da destinarsi.

EPCC LIVE avrà Benji & Fede in studio per una lunga intervista in una inedita ed esclusiva partecipazione a 4 in cui saranno collegate la compagna di Benji Bella Thorne, 23enne attrice, cantante, modella e autrice statunitense, che ha raggiunto la notorietà internazionale con Disney Channel e poi ha recitato in numerosi film e serie TV, e Paola Di Benedetto, showgirl e modella, compagna di Fede, neo vincitrice della quarta edizione di “Grande Fratello Vip”.

È il creatore di alcuni tormentoni entrati nel linguaggio quotidiano, non solo per gli sportivi. Le sue “sciabolate” hanno fatto storia, così come le azioni che sui campi da calcio diventano un “pericolo!” o un “numero!”. Ale Cattelan accoglierà in studio Sandro Piccinini: più di 2500 match italiani e internazionali raccontati con le sue inconfondibili telecronache, martedì a EPCC LIVE Piccinini si sottoporrà alle domande - e non solo - di Alessandro.

Sempre in tema calcio, il “pubblico” in collegamento di questa settimana - nella puntata di martedì 5 maggio alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) e in streaming su NOW TV, sempre disponibile on demand e su Sky Go, su smartphone, tablet e PC - sarà composto dai calciatori dell’AC Monza, che prima dello stop ai campionati era nettamente in testa nel suo girone A di Serie C.

Protagonista della puntata sarà però anche il pubblico da casa, che potrà votare tramite sondaggio Instagram qual è la frase, di cui si è abusato durante questo periodo di isolamento, che non si vuole sentire mai più. Nel corso della serata, inoltre, ci saranno diversi momenti dedicati all’inizio della “fase 2”, tra cui un monologo sui generis di Alessandro e un brano inedito cantato proprio da lui e musicato dagli Street Clerks.