Scopri quanto conosci Charles Leclerc, ospite a EPCC

Inizia ancora bambino alla guida dei kart, per approdare giovanissimo nella Scuderia Ferrari. Classe 1997, il pilota del Cavallino Rampante Charles Leclerc prenderà parte alla prossima puntata del late night show di Sky al Teatro di Via Belli a Milano, ospite di Alessandro Cattelan, raccontando come ha vissuto il recente periodo di lockdown e quello che si aspetta dalla prossima stagione di F1, il cui debutto è previsto per il mese di luglio.

EPCC LIVE è in onda tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

LE ANTICIPAZIONI

Dopo l’esperienza in Formula 1 per l’Alfa Romeo Sauber F1 Team, Leclerc nel 2019 indossa la divisa rossa e riceve il testimone da Kimi Räikkönen, diventando pilota della scuderia di Maranello al fianco di Sebastian Vettel (aveva preso parte nel 2016 alla Ferrari Drive Academy, che forma i piloti di domani, finendo poi a lavorare in Ferrari come collaudatore). Con la monoposto rossa lo sportivo dimostra di saperci fare: Leclerc è il pilota più giovane della storia a vincere, l’1 settembre 2019 in Belgio, un Gran Premio di F1 alla guida di una Ferrari. Il suo primo anno nella scuderia di Maranello è un successo, con nove podi conquistati, due come vincitore.

Sette giorni dopo il trionfo alla Spa Francorchamps, Leclerc mette a segno un altro importante traguardo, vincendo a Monza con un'altra pole position e conseguente podio nella classifica finale. Era dal 2010 che Ferrari non vinceva in casa.

Spento il motore, Charles Leclerc si piazza davanti alla macchina da presa: il pilota è stato scelto dal regista francese Claude Lelouch, al timone del titolo premio Oscar Un uomo, una donna - come protagonista del suo prossimo cortometraggio (FOTO). Il titolo sarà un remake della pellicola del 1976 intitolata “C’etait un rendez-vous” e vedrà il pilota fuori dalle piste automobilistiche, alla guida di una Ferrari modello stradale.

Charles Leclerc sarà ospite di EPCC LIVE (VIDEO) condotto da Alessandro Cattelan, martedì dalle 21.15 su Sky Uno, in streaming su NOW TV e sempre disponibile on demand.

5 curiosità su Charles Leclerc

Il numero scelto da Charles Leclerc per la sua monoposto Ferrari è il 16, che corrisponde al giorno del suo compleanno (16 ottobre 1997).

Durante il GP del Belgio 2018, Leclerc ha un incidente con un avversario. La sua Sauber si scontra con la McLaren di Fernando Alonso.

L'8 settembre del 2019 Leclerc vince a Monza. L’ultimo della scuderia Ferrari a portare a casa quella vittoria è stato Michael Schumacher nel 1996.

Volto sportivo noto in tutto il mondo, Charles Leclerc è stato scelto come testimonial di un noto brand di lusso, Armani.

Charles Leclerc nel film di Claude Lelouch, remake della pellicola del 1976 “C’etait un rendez-vous”, guiderà una Ferrari (da strada, non da pista) lungo le vie di Montecarlo.

