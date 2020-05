Scopri quanto conosci Stefano Boeri, ospite a EPCC. QUIZ

Come potrebbero cambiare le città del futuro? Proverà a rispondere Stefano Boeri, ospite a EPCC LIVE, il late night show condotto da Alessandro Cattelan dal Teatro di Via Belli di Milano, giunto al sesto appuntamento.

LE ANTICIPAZIONI

Architetto e urbanista, Stefano Boeri è Presidente di Triennale Milano e per l’occasione coinvolgerà il pubblico di EPCC LIVE in un progetto urbanistico. L’archistar disegnerà in diretta gli elementi delle nostre città, immaginando come potrebbero essere nei prossimi anni, con un occhio di riguardo al rapporto tra città e natura.

Ideatore di importanti progetti sparsi per il mondo, Boeri - nato a Milano nel 1956 - pensa al futuro dell’Italia strizzando l’occhio ai borghi, che secondo l’architetto potrebbero tornare a popolarsi, a discapito dei grandi centri, e andrebbero dunque riqualificati. Fra le opere che ha firmato ricordiamo il Bosco Verticale di Milano, che coniuga cemento e verde, e che è stato ripreso e realizzato in vari posti nel mondo: a Utrecht, in Cina, a Parigi e Eindhoven.

Stefano Boeri sarà ospite dello show condotto da Alessandro Cattelan, martedì dalle 21.15 su Sky Uno, in streaming su NOW TV e sempre disponibile on demand. La puntata sarà anche l’occasione per il conduttore di festeggiare il suo 40esimo compleanno.

